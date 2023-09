Norge IDAG

Barn fra Nagorno-Karabakh ankommer Goris i Siunik-regionen i Armenia, torsdag 28. september 2023. Mer enn halvparten av regionens befolkning har flyktet til Armenia, ifølge armenske tjenestemenn, melder NTB. Foto: AP Photo/Vasily Krestyaninov/NTB

Armenske kristne utsettes for folkemord:

– Bruker sult som middel for å drive mennesker på flukt

Armenske kristne er utsatt for et religiøst og kulturelt folkemord - for andre gang på et århundre. En rapport avslører hvordan det drives etnisk og religiøs utrenskning i et land der majoriteten er kristen, og nabolandene er muslimske.