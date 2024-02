Norge IDAG

Store snømengder i Oslo har skapt utfordringer for trafikken i vinter. Foto: Truls Nygård / NTB

Finn Jarle Sæle:

Busser brøt sammen i kulden: Straffen for Oslo kommune

I Norge IDAG var vi så begeistret for den grønne linje i Oslo kommune – før den utviklet seg til grønn symbolpolitikk med rødt stempel. For det siste var bare til å plage innbyggerne. Det ble gater som er stengt og mangel på parkeringsplasser og snakk som ingen blir verken glad eller varm av. Et borgerlig byråd vant valget, og er begynt å fikse på det.