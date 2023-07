Norge IDAG

Det israelske selskapet Electreon skal bygge ut infrastruktur for induksjonslading av el-buss i et pilotprosjekt i Trondheim. Foto: AtB AS

Det Israelske teknologiselskapet Electreon:

Bygger elektrisk vei i Trondheim

I et pilotprosjekt skal Electreon bygge en 80 meter lang vei i Trondheim, der el-busser kan lade mens de kjører. Prosjektet har fått bevilget 22,4 millioner kroner og kan være et stort skritt mot en mer bærekraftig fremtid for busstransporten i byen.