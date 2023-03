Norge IDAG

Den over 1000 år gamle og nesten fullstendige utgaven av den hebraiske bibelen, «Codex Sassoon», skal på auksjon i New York i mai. Nå er den på utstilling i Israel. Foto: NTB/AP/Kin Cheung

Verdens eldste nesten fullstendige utgave av Bibelen:

Codex Sassoon på utstilling i Israel

Codex Sassoon er på utstiling i Tel Aviv i ANU – Museum of the Jewish People fra 23. til 29. mars. Den rundt 1000 år gamle Bibelen stilles ut på utvalgte museer før den blir auksjonert bort av Sotheby´s i New York i mai.