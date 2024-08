Norge IDAG

Wesley Bell taler til publikum etter å ha vunnet den demokratiske kongressens primærvalg mot den sittende amerikanske representanten Cori Bush tirsdag 6. august 2024 på Marriott Grand Hotel i sentrum av St. Louis. Foto: Robert Cohen/St. Louis Post-Dispatch via AP/NTB

USA:

Cori Bush, en av «The Squad» i Kongressen i USA, tapte mot en israelsvennlig kandidat

De radikale venstreorienterte i Kongressen i USA, kalt «The Squad» (Troppen), har ni medlemmer, der Alexandria Ocasio-Cortez og Ilhan Omer, har vært de mest synlige, sistnevnte er beskyldt for antisemittiske utsagn. Den som ansees som den verste Israels-kritikeren i «Troppen» er imidlertid Rashida Tlaib. Men også Cori Bush er en av de syv kvinner og to menn som regnes for ytterste venstrefløy i Kongressen. Nå har hun tapt nominasjonen før kommende valg til den pro-israelske demokraten Wesley Bell, skriver Fox News Digital.