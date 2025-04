Norge IDAG

USA: Torsdagens regjeringskonferanse med president Donald Trump i Det hvite hus ble strømmet direkte på YouTube. – Det er ikke vanlig, men vi har ingenting å skjule, sa Trump. Foto: AP / NTB

Anita A. Sæle:

Da jeg fikk være med på regjeringskonferanse i Washington DC

Et lite sveip inn på YouTube, sent på kvelden, og undertegnede kom rett inn i USA sin regjeringskonferanse. Der satt alle ministrene og redegjorde for utfordringer og løsninger. Journalister fikk komme med spørsmål, og der satt jeg, takknemlig og hørte, som flue på veggen, til regjeringskonferanse med hele folket på TV.