Norge IDAG

Popstjernen Beyonce på valgkampmøte med Kamala Harris 25. oktober 2024 i Houston. Foto: NTB / AP / Annie Mulligan

Finn Jarle Sæle:

Da Kamala måtte kalle popstjerner til hjelp

- og sosialistene tapte i Amerika likevel

Det er tid for etterrakst fra valgkampen i USA, i norske media ser vi. Og første runde var at Demokratene og deres våpendragere i pressen, begynte med å gi sin presidentkandidat Kamala Harris skylden for det store valgtapet.