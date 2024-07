Norge IDAG

Advokatkontoret Elden er sjokkert over innholdet i Dagens artikler angående Frank Søgaard og M40. Foto: Foto: Frederik Ringnes / NTB

Søgaards advokat:

Dagen feilinformerer om lovverket

Avisen Dagen har skrevet en lang føljetong om pastor Frank Søgaard, både om pastoren som person og om salg av menighetslokalet for De Frie Evangeliske Forsamling i Oslo. Etter det Norge IDAG erfarer er advokatkontoret Elden sjokkert over innholdet i artiklene, og over at deres fulle svar til avisen ikke blir formidlet til leserne.