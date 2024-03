Norge IDAG

Gro Harlem Brundtland hedres som foregangskvinne innen global helse på Universitetet i Oslo (UiO) 8. mars 2024. Foto: Javad Parsa / NTB.

Gro Harlem Brundtland:

– Dagens abortlov er rett og slett utdatert

50 år etter at Gro Harlem Brundtland kjempet for kvinners rett til selvbestemt abort, kjemper hun for at kvinners rett til å abortere fosteret sitt skal utvides fra svangerskapets 12. til 18. uke.