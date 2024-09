Norge IDAG

Men når Sylvi Listhaug mener at vi må registrere opphavet til de kriminelle, kommer Erna Solberg med argumentet at da må både kong Harald og kronprinsen defineres som innvandrere, skriver Dan Odfjell i dette innlegget. Foto: Heiko Junge / NTB

Dan Odfjell:

– Vi trenger et generasjonsskifte i toppolitikken, i hvert fall i Høyre

Den som sa dette klart og tydelig, var Hege Storhaug på Facebook, og hun fortjener å bli sitert og her ytterligere gjengitt: «Erna viser igjen at hun ikke er opptatt av tall, fakta og fornuft på innvandringsfeltet. Det er nedslående, mildt sagt. Når gjengkriminalitet og knivangrep kommer opp, som vi VET er drevet av ikke-vestlig innvandring, særlig fra muslimske land, begynner Erna å snakke om at Kong Olav også var innvandrer. Hvor nedsnødd går det an å være? En hver opplyst borger i dette landet har for lengst forstått at innvandring fra den islam-dominerte verden har feilet kolossalt. Kolossalt. Det koster oss dyrt både økonomisk og verdimessig.