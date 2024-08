Norge IDAG

– Alle partier på borgerlig side må gjøre det litt bedre enn vi har gjort til nå for å få borgerlig flertall, sier Erna Solberg (H). Foto: Terje Pedersen / NTB

Dårligste TV 2-måling for Høyre på over to år

En TV 2-måling viser et flertall for de borgerlige partiene, men samtidig den dårligste målingen Høyre har gjort for kanalen på flere år.