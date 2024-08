Norge IDAG

I Israel er stemningen spent da de avventer et sannsynlig angrep fra Iran. Foto: Wikimedia Commons

Bønnesvar:

David Parsons takker alle som var med i bønn

– Vi setter så stor pris på alle som svarte på vårt presserende kall til bønn for en uke siden angående truslene fra Iran og Hizbollah om å sette i gang et stort angrep mot Israel som gjengjeldelse for drapene på to seniorledere i terrormilitsen, skriver David Parsons, visepresident i ICEJ. Han takker for all forbønn for Guds utvalgte land og folk og kommer med nye bønneemner.