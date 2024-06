Norge IDAG

I 2031 blir det flere eldre i Norge over 65 år enn unge under 19 år ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå, som vist på Dagsrevyen 5. juni. Foto: Skjermdump NRK Dagsrevyen 5. juni.

Finn Jarle Sæle:

De eldre blir i flertall om bare syv år

Abort og forgubbing slår de unge ut

Om syv år, i 2031, blir det flere eldre i Norge over 65 år enn unge under 19 år, sier ny befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå, ifølge Dagsrevyen 5. juni. Statistisk sentralbyrå pekte alt for 20 år siden på at vi manglet 15000 fødsler årlig i dette land. Men Norge har ikke klart å snu i tide. Nå er forgubbingssamfunnet snart et faktum.