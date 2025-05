Norge IDAG

Kong Harald og kronprins Haakon var til stede da frigjøringsdagen ble markert på Akershus Festning 8. mai, 80 år etter at det ble slutt på krigen. Foto: Lise Åserud / NTB

Kongen hyllet henrettede motstandsmenn:

– De ga alt for Norge

Over 170 nordmenn ble henrettet på Trandumskogen under andre verdenskrig. Torsdag talte kong Harald på markeringen av 80-årsdagen for frigjøringen.