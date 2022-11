Norge IDAG

Frelse: Nathan Osnes ledet nylig 39 terroristledere til Jesus. Foto: Privat

Nathan lever i Apostlenes gjerninger:

– De hadde ventet i flere år på å høre om Gud

Det er menneskelig å prøve å unngå fare, men når Gud kaller et menneske, blir de naturlige instinkter lagt til side for en større hensikt. Det er Nathan Osnes fra Ulsteinvik et levende eksempel på. Med terrorister i hælene bringer han evangeliet til dem som aldri før har fått høre om Jesus.