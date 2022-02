Norge IDAG

ALVORLIG: I ni år var Svanhild og Kenneth Jakobsen misjonærer i den ukrainske byen Kharkiv, som nå er under russiske angrep. Nå håper og ber de for sine venner i Ukraina som går en usikker tid i møte. Foto: Privat

– De kristne er lys i mørket i Ukraina

I ni år var Svanhild og Kenneth Jakobsen misjonærer i den ukrainske byen Kharkiv, som nå er under russiske angrep. Nå ber de om at de kristne i landet skal klare å være lys i mørket og at mange vil søke Gud i nødens tid.