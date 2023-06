Norge IDAG

ALVORLIG BEKYMRET FOR DNK: Ragnar Hatlem (f.v), Bjørn Westre, Erik Selle og debattleder Trine Overå Hansen konkluderer med at all boikott av Israel egentlig bunner i antisemittiske holdninger. Foto: Eli Bondlid

Israel-debatt på Sommerstevnet på Bildøy:

– De som boikotter Israel, mister også velsignelsen

Alvorlig bekymret for utviklingen i Den norske kirke

— Hvordan skal Kirken forklare endetiden og Jesu gjenkomst om de boikotter Israel? Hvis de ikke lærer hva Bibelen sier om dette, havner de i et uføre. Om de boikotter Israel, boikotter og utsletter Kirken seg selv når de mister Guds velsignelse. Det som trengs er en gjennomgripende vekkelse der biskoper og prester får et personlig møte med Jesus, sa årets paneldeltagere under Israel-debatten.