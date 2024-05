Norge IDAG

GIKK TIL AKSJON: – Jeg har ikke lov til å fortelle i detaljer hva som skjedde den dagen, understreker Christian Craighead, når han blir intervjuet i podcasten The Shawn Ryan Show. Foto: Skjermdump

Christian reddet 700 personer fra massakre i Nairobi:

«De som våger, vinner»

Engelske Christian Craighead var allerede fra før av en helt, og gjorde tjeneste for den britiske spesialstyrken i Afrika. Da telefonen kom fra en kamerat om at det var en massakre på gang på et hotell i Nairobi, fikk det ham umiddelbart til å handle. Uten å kunne gå i detaljer om redningsoperasjonen på grunn av sikkerhetshensyn, forteller han her om noe spesielt som skjedde like før angrepet.