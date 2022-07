Norge IDAG

Sian-leder Lars Thoresen og fire andre personer var om bord i bilen som veltet. Ingen ble alvorlig skadd. Foto: Annika Byrde / NTB

Oslo:

De to kvinnene som er siktet for Sian-påkjørselen, er fortsatt ikke avhørt

I juli ble bilen til Sian-leder Lars Thorsen påkjørt slik at den veltet på veien. De to kvinnene som er siktet for hendelsen, er fortsatt ikke avhørt.