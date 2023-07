Norge IDAG

GodtNytt og daglig leder Arne Topland var til stede med stand under sommerstevnet i Sarons Dal. Foto: Trine Overå Hansen

GodtNytt:

Delte ut 45 000 eksemplarer av nytestamenter, bibler og kristen litteratur

– I 2022 delte vi ut 45 000 bøker; nytestamenter, Markus-evangeliet, magasinet «Håp» med Salmenes bok og Johannesevangeliet og et ungdomsmagasin som heter «Gnist», forteller Arne Topland begeistret til Norge IDAG. Han er daglig leder av GodtNytt, en organisasjon for evangelisering og bibelutdeling som ble etablert for fem år siden.