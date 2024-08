Norge IDAG

Advokatene Geir Lippestad og Hilde Firman Fjellså understreker at deres klienter, to søstre som i 2013 reiste fra Bærum til Syria og som nå er tiltalt for IS-deltakelse, ikke erkjenner straffskyld. Foto: Alf Simensen / NTB

Terrortiltalen mot Bærum-søstrene:

Deltok i IS og skulle starte treningsleir for kvinner

Søstrene fra Bærum deltok i IS over flere år da de var i Syria, mener aktor. Ifølge tiltalen forberedte den yngste blant annet en militær IS-leir for kvinner.