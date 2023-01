Norge IDAG

Canterbury-katedralen huser bispestolen til erkebiskopen av Canterbury og er katedralen til bispedømmet Canterbury og moderkirken til Church of England. Foto: Wikimedia Commons

Storbritannia:

Den anglikanske kirke vil velsigne homofile

Church of England kunngjorde onsdag at den vil starte med å velsigne par av samme kjønn, men ikke gifte seg med dem. Beslutningen kommer etter en 6 år lang intern debatt om LHBTQI-spørsmål. Den ledende anglikanske kirken sier at den søker «en riktig forståelse av det 21. århundre av det å være menneske og det å være seksuell».