Kamala Harris og Hillary Clinton sammenligner rabbi Jonathan Cahn med den bibelske skikkelsen Jesabel. Jehu kjempet mot Jesabels barneofring. Trump har kjempet mot Clintons og Harris' abortpolitikk. Foto: AP Photo/LM Otero/NTB

Jonathan Cahn:

Den eldgamle koblingen til valget i 2024

I et nytt profetisk budskap kommer rabbiner og New York Times bestselgende forfatter, Jonathan Cahn, med nye tanker om valget i 2024 og hvordan det knytter seg tilbake til bibelske skikkelser. Han mener blant annet at Jesabels ånd er virksom i Kamala Harris.