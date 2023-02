Norge IDAG

Kevin D. Roberts, president i tenketanken The Heritage Foundation. Foto: The Heritage Foundation

Analyse:

Den første tenketanken feirer 50 årsjubileum

– Det var I 1973, for 50 år siden, at The Heritage Foundation ble etablert. Det var mindre enn en måned etter at Høyesterett i USA hadde gjort abort lovlig i alle USAs stater ved den ødeleggende dommen Roe v. Wade.