Utstillingen på Møhlenpris åpnet mandag 7. oktober 2024 og er nå tatt vekk. Foto: Trine Overå Hansen

Anita A. Sæle

Den forsvunne foto-utstillingen

En utstilling i Vitalitetssenteret på Møhlenspris i Bergen med historiske bilder av Arbeiderpartiet sine helter, som etter krigen, og helt til 70-tallet, støttet Israel, er forsvunnet. Her står det også en minnetavle, og det er etablert snublesteiner for de norske jødene fra nettopp her, som ble drept i Hollocaust. Norge IDAG, som en av sponsorene, sto dagen etter åpningen overfor en forsvunnet foto-utstilling.