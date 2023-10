Norge IDAG

Den tyske jenta Shani Louk skal være i live. Foto: Privat

Gisselsituasjonen på Gaza:

Den grovt mishandlede Shani Louk er i live

I kveld melder en rekke medier at den tyske jenta som lå bakpå en Hamas-truck med bena vridd og hodet ned, lever. Shani Louk var i Israel for å delta på en musikkfestival for fred da Hamas-terrorister angrep.