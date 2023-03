Norge IDAG

Tulsi Gabbard, som var Demokrat inntil nylig, kommer nå med krass kritikk av Biden-administrasjonen. Foto: Trine Overå Hansen

Tulsi Gabbard:

– Den Gud som gav oss livet, gav oss friheten

– Jeg pleide å være Demokrat, jeg var inspirert av ledere som Martin Luther King og John F. Kennedy. Men Demokratene tror ikke på religionsfrihet, ytringsfrihet, de tror ikke på at vi skal ha rett til å uttrykke oss, de krever renhet. «Vi må sensurere for å beskytte deg», sier de. Dermed undergraver de våre rettigheter, og de msbruker sin makt. De jobber sammen med media og big tech for å få dem som tør å utfordre dem til å tie, sa politikeren Tulsi Gabbard fra Hawai da hun talte under CPAC 2023.