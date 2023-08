Norge IDAG

Anita Apelthun Sæle taler på Kirkemøte denne helgen Foto: Privat

Taler i generaldebatten under årets kirkemøte:

– Den hvitmalte kirke finnes i hver bygd, men kampen er tøff

Tidligere stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle er invitert som en av talerne under årets kirkemøte som pågår denne helgen og frem til og med tirsdag ettermiddag. Hun er nestleder i Bønnelista for Bjørgvin bispedøme. – Det er møteplikt når en er folkevalgt til vervet, og. En må ha gode grunner for å få «permisjon», sier Anita Apelthun Sæle.