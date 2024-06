Norge IDAG

I JERUSALEM: På dette arkivbildet ber Israels statsminister Benjamin Netanyahu i midten sammen med sønnene Yair, bakgrunn, og Avner, ved Vestmuren. Foto: NTB/AP

Yair Netanyahu:

– Den internasjonale domstolen er en farse

Yair Netanyahu, sønn av Israels statsminister Benjamin Netanyahu, sa til Newsmax at det er utrolig at Israel anses som den onde part, for å ha gjengjeldt et angrep på landet sitt verre enn 11. september.