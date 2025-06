Norge IDAG

Netanyahu:

– Den jødiske staten nekter å bli offer for atom-holocaust

Israels statsminister Benjamin Netanyahu la frem sitt syn for folket i Israel og verden i en sju minutter lang tale fredag, der han forklarte sin begrunnelse for å slå til mot Irans atomvåpenprogram i operasjonen med kodenavn «Operation Rising Lion». Uten det forebyggende angrepet ville Israel ha vært mål for «den nye planen» om å ødelegge Israel, sa Netanyahu.