1. desember trådte Kristoffer Eknes inn som konstituert generalsekretær for Den Norske Israelsmisjon. Foto: Den Norske Israelsmisjon

Misjonsåret 2022:

Den Norske Israelsmisjon: — Vi opplever at mennesker kommer til tro på Jesus Messias

– Vi opplever at mennesker kommer til tro på Jesus Messias gjennom arbeidet vårt. Det er sterkt å se hvordan det å dele det mest dyrebare vi har fått, også gir håp og mening for andre mennesker, sier Kristoffer Eknes og oppfordrer til å være med og be for arbeidet videre.