Norge IDAG

Den norske kirkes framtid.

Høyre-politikeren Nicolai Astrup vil kutte statlige overføringer til driften av våre kirker. Han har fått det for seg at stadig flere melder seg ut, og at kirkene bare er tilnærmet fulle på julaften. Han mener kirkebygg med lite frammøte på guds-tjenester bør kunne selges, evt. bygges om til annen bruk.