Norge IDAG

Den nye smittevernloven er et demokratisk problem

Regjeringen har lagt frem et forslag til en ny smittevernlov, som vil gi makt fra Stortinget til byråkrater. Forslaget har møtt mye motstand fra flere hold, og for FrP er det uaktuelt å frata folk sin frihet uten at det har vært behandlet demokratisk i Stortinget. Vi er derfor svært overrasket at det er Høyre som ser ut til å sikre flertall for dette ytterliggående forslaget.