Norge IDAG

Debattinnlegg

Den nye tid

Den nye grønne, feministiske, gudløse, globale og tilsynelatende demokratiske tid er over oss. Gamle lover og regler, blir like syndige som bibelens Jesus. Det som for 50 år siden ble vurdert som kriminelt, er nå i denne tid blitt en politisk bevegelse. Med flagg, politiets, og den norske kirkes velsignelse.