Forsvarsminister Yoav Gallant besøkte IDFs nordlige kommandosentral. Foto: Ariel Hermoni (MOD)

Yoav Gallant:

– Den siste uken har vært den vanskeligste i Hizbollahs historie

Forsvarsminister Yoav Gallant sa under et besøk ved IDFs nordlige kommando søndag: – Den siste uken har vært den vanskeligste i Hizbollahs historie. Vi vil fortsette å bruke alle midler vi har til rådighet for å nå vårt mål – å sikre at de nordlige samfunnene i Israel trygt kan vende tilbake til sine hjem.