Norge IDAG

Denne uken pågår Hjerte for Israel sitt sommerstevne på Sagavoll folkehøyskole i Gvarv i Telemark. Foto: Trine Overå Hansen

Dag Øyvind Juliussen på «Hjerte for Israel»:

– Den største trusselen mot Israel er at Guds menighet sover

Rundt 300 hadde møtt frem for å få med seg åpningsmøte under Hjerte for Israel sin konferanse på Sagavoll folkehøyskole. Dag Øyvind Juliussen fra IKAJ var hovedtaler, og han snakket blant annet om den kraftige åndelige kampen jødene står i akkurat nå.