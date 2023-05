Norge IDAG

APPELLANT: Kristoffer Sivertsen (FrP) deltar på folkemøtet i Stavanger 14. mai i anledning Israels 75-årsjubileum. Foto: Knut S. Vindfallet/Stavanger FrP

Kristoffer Sivertsen (FrP) – appellant under Israels 75-års-markering:

— Derfor er det viktig å støtte Israel

— I FrP ser vi Israels 75-årsdag som 75 år med en egen stat for den kanskje mest forfulgte folkegruppen i historien som har opplevd en grusom skjebne under andre verdenskrig, og ikke minst håp for at demokrati alltid skal vinne fram, sier Kristoffer Sivertsen. Han er en av de mange appellanter når Israels 75-årsdag markeres i Byparken i Stavanger 14. mai.