Derfor trenger vi Utrykningspolitiet

Befolkningen er mest bekymret for å bli utsatt for en alvorlig trafikk-ulykke. Det viser resultatene fra politiets siste innbyggerundersøkelse. Jobben med å forebygge de ulykkene som befolkningen er mest engstelige for, gjennomfører vi i Utrykningspolitiet (UP) hver eneste dag.