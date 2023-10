Norge IDAG

LANG FARTSTID: Jan Rudy Kristensen er den lengstsittende lederen for Kristne Arbeidere. Han avviser kontant at arbeiderbevegelsen har en avkristningsagenda. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

– Det er bare vas at Ap vil avkristne landet

I nær et kvart århundre har Jan Rudy Kristensen vært leder for Kristne Arbeidere. Han vil ha flere venstreorienterte kristne og avviser at arbeiderbevegelsen vil avkristne Norge.