VITNESBYRD: Sølvi og Per Rønhovde forteller at det er blitt ordinært å høre om muslimer som møter Jesus i drømmene sine. Foto: Privat (innfelt)/Norge IDAG (collage)

Per og Sølvi Rønhovde forteller:

– Det er blitt normalt at muslimer møter «Mannen i hvitt»

Det er nå så vanlig i den muslimske verden at de har møtt Jesus i drømmer, at det finnes annonser som sier følgende: «Om du har sett mannen i hvitt, kan du ringe dette nummeret.» Per og Sølvi Rønhovde har vært utstasjonert i Jordan og har førstehåndskunnskap og erfaring med det som skjer i Midtøsten, også når det gjelder den kristne vekkelse.