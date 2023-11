Norge IDAG

ALVORLIG: Avtroppende leder av Israels Venner på Stortinget, Frps Himanshu Gulati, sier til Norge IDAG at det vi har sett i det siste, er ikke et angrep på Israel – men på menneskeheten. Foto: Ingvill Mydland

Kristen Koalisjon Norges Israel-seminar:

– Det er egentlig nå, mer enn noen gang før, at vi trenger gode Israelvenner

– Det nytter å si fra, for hvis ingen står opp for Israel – vil de med et annet budskap vinne narrativet, sier leder av Israels Venner på Stortinget, Frps Himanshu Gulati.