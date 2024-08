Norge IDAG

Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøkte Golani-brigaden i dag, onsdag 28. august. Foto: Ma'ayan Toaf (GPO)

Benjamin Netanyahu

– Det er ikke over før alle er hjemme

Netanyahu sa under et besøk til soldater på grensen til Libanon i nord onsdag: – Jeg sier den enkle sannheten: Dette er ikke slutten på historien. Når vil det være? Bare når vi er i stand til å bringe tilbake sikkerheten og innbyggerne til deres hjem. Dette er et nasjonalt mål av høyeste nivå, understreket statsministeren.