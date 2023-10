Norge IDAG

ISRAEL I KRIG: Anita Apelthun Sæle oppfordrer nordmenn til å be om fred for Jerusalem. Foto: Ivar Fjeld

Det er kvalmende

Over hele verden feirer radikale islamister de bestialske mordene på barn, eldre, mødre og fedre og dessuten over 260 ungdommer som var på en festival i Negevørkenen. Drept ned for fote, etter IS sin mal. Det er kvalmende.