Norge IDAG

Økonomiprofessor Tielman Slabbert med sin kone Gertrude. Ekteparet fra Sør-Afrika har arbeidet med fattigdomsbekjempelse. Foto: Anita A. Sæle

Professor i økonomi, Tielman Slabbert:

– Det er lett å bare kreve og så bli og forbli tigger hele livet

– Det er en felle som vi må hjelpe alle å rømme fra

– Jesus lærer oss å se på fuglene i Matteus 6, vers 26. Hver dag starter de uten noen ting! Men Gud leder dem til en mulighet hver dag. Det er også slik jeg ser på fattigdomsbekjempelse. Vi må hjelpe de fattige så langt vi kan, men viktigere er det å lære dem å søke Guds rike i deres daglige liv, for hvis de gjør det, har de løftet om at de skal få alle andre ting i tilgift (Matteus 6:33). I stedet for å «gi dem en fisk» hver dag, lærer de å «fiske selv».