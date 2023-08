Norge IDAG

Jarle Råmunddal tar over som generalsekretær i Den norske Israelsmisjon. Foto: Privat

Jarle Råmunddal tar over som generalsekretær i Den norske Israelsmisjon:

– Det er mange måter å være engasjert for Israel på

Jarle Råmunddal (56) er tidligere pastor (1992-2007 og 2012-2023) og generalsekretær (2007-2012) i Misjonskirken Norge. Han er bosatt i Kristiansand og med i Randesund misjonskirke, gift og har tre unge-voksne barn. – Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med DNI, menneskene og arbeidet. For meg er det en ny organisasjon og et for meg nytt område å arbeide spesielt med, sier Jarle Råmunddal til Norge IDAG.