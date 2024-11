Norge IDAG

Den norske Knesset-delegasjonen på vei inn til Knesset. Foto: Morten Rene Johansen

Til Israels parlament Knesset med støtteerklæring:

– Det er mange som elsker Israel i Norge

En gruppe med norske kristne overrakte en erklæring i Knesset der de ba om tilgivelse for at norske myndigheter ikke kalte 7. oktober et terrorattak, og for at Norge har anerkjent en palestinsk stat.