Norge IDAG

Midtøsten Foto: NTB/AP/Pablo Martinez Monsivais

Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver:

– Det er tid for regimeskifte i Iran

John Bolton, som var nasjonal sikkerhetsrådgiver i president Donald Trumps første periode, sa fredag at han applauderer USAs beslutning om å bombe Irans atomanlegg, og la til at Teheran er moden for regimeskifte.