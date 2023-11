Norge IDAG

Israels finansminister Bezalel Smotrich vil ha økt sikkerhet for de israelske borgerne i Judea og Samaria. Foto: Maya Alleruzzo/AP/NTB

Israels finansminister:

– Det er to millioner nazister i Judea og Samaria

En ny meningsmåling viser at de fleste palestinere i Judea og Samaria støtter den grusomme massakren 7. oktober der terrorister fra Hamas drepte 1.200, skadet over 5.000 og tok over 200 fanger med seg tilbake til Gazastripen.