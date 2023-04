Norge IDAG

SNIKENDE AVKRISTNING: Marita Moltu sier at det foregått en aktiv lobbyvirksomhet for å avkristne landet - forsiktig og stille - litt og litt. Nå ser vi resultatet. Det er vår vakt nå til en konservativ oppvåkning og mobilisering. Foto: Eli Bondlid

Oslo symposium 2023:

– Det er vår vakt nå! Vi trenger konservativ oppvåkning

Marita Moltu om avkristningen av Norge

– Vi som bor i Norge, har vært privilegert. I tillegg til rikdom og handlefrihet i et nydelig land, har vi fått et solid fundament å bygge livene våre på. Et menneskesyn med verdier som er bygget på Bibelens prinsipper, begynte Marita Moltu sin tale med.