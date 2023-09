Norge IDAG

ENGASJERT: – Mitt engasjement for Israel startet for mange år siden, helt tilbake i oppveksten, forklarer Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Høyre som er aktiv i Israels Venner på Stortinget. Foto: Høyre /Hans Kristian Thorbjørnsen

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H):

– Det er viktig å trygge folks privatøkonomi

Folks lommebok og personlige økonomi et tema Høyre er opptatt av. Derfor er det viktig å unngå eller redusere eiendomsskatt og holde kommunale avgifter nede. Et annet viktig tema er innholdet i skolen og tilsvarende også kvaliteten i eldreomsorgen. Dette er områder som særlig er viktig for folk i hverdagen og er satsingsområder for Høyre.